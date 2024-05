Milan Salernitana, Pioli cambia di ruolo Florenzi! Ecco dove giocherà il terzino rossonero per il match di oggi contro i campani

Stefano Pioli opta per alcune rivoluzioni nella formazioni che scenderà in campo stasera in Milan Salernitana. Una di esse riguarda Alessandro Florenzi.

Per il match di stasera contro i campani guidati da Stefano Colantuono, il tecnico rossonero ha scelto di cambiare di ruolo il terzino destro ex Roma, spostandolo sulla linea dei centrocampisti. Il calciatore farà parte della linea a 3 insieme a Bennacer e Reijnders.