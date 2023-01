Milan, è rottura tra Leao e la società: duro confronto con Maldini sul rinnovo. La discussione sulla clausola ha portato ad un confronto brusco

C’è oramai silenzio tra i dirigenti del Milan e Rafael Leao. Si è passato dalle trattative per il rinnovo fino al gelo completo: il motivo sta nella clausola rescissoria, tanto discussa da entrambi le parti. Il portoghese vorrebbe scendere dai 150 milioni iniziali agli 80 milioni, ma il la società rossonera è ferma sul no.

Il mancato accordo su questo aspetto ha portato il gelo, ma non solo. Voci dicono che Paolo Maldini abbia cercato di convincere Leao a prendere posizione in merito al rinnovo, ma non solo si è tradotto in un nulla di fatto, ma ci siano state anche scintille tra i due, con uno scontro abbastanza brusco tra i due. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.