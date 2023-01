Milan, Romagnoli ricorda il rigore segnato contro la Lazio: le sue parole. In particolare, il ricordo della mancata esultanza

Alessio Romagnoli è stato intervista da Riccardo Montolivo per i microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni sul rigore segnato con il Milan contro la Lazio e la mancata esultanza.

GOL IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA – «Semifinale di Coppa Italia, rigore contro la Lazio? Ero dispiaciuto perché giocavamo con la Lazio, ma contento perché avevamo passato il turno. Avevamo già perso una finale con Brocchi. Il pensiero era più che altro per mia nonna, lei e mio padre sono quelli che mi hanno sempre supportato, mi hanno portato a giocare in piazzetta, agli allenamenti. Mi è venuto molto facile non esultare, l’ho detto: la Lazio l’ho sempre rispettata. Il primo gol sotto la Nord è stata un’esplosione mia ma credo di tanta altra gente».

