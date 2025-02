Milan Roma, le ultime verso la Coppa Italia: si allenano i nuovi acquisti. In tre lavorano a parte

Condividi via email

Milan Roma, le ultime da Milanello in vista del match di Coppa Italia in programma domani. Gimenez, Felix, Sottil e Bondo ci saranno?

Il Milan in quel di Milanello sta preparando la gara con la Roma, valevole per i quarti di Coppa Italia. subito in gruppo Gimenez (pienamente recuperato dopo il problema rimediato con il Feyenoord), Joao Felix e Sottil.

Mentre Bondo ha svolto una seduta a parte. Deve smaltire il problema muscolare che ha subito a Monza. Allenamento personalizzato anche per Loftus-Cheek e Florenzi che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.