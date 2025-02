Milan Roma, che risposta dei tifosi! Numeri da urlo e record dietro l’angolo. I dettagli

Milan Roma, risposta clamorosa dei tifosi: a San Siro, nonostante la diretta in chiara su Canale 5, attesi 55mila spettatori

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è stata una grande risposta dei tifosi in vista dell’impegno di questa sera in Coppa Italia.

Milan–Roma è seriamente candidata a essere la partita con più spettatori in questi quarti di finale di Coppa Italia. Nonostante la diretta in chiaro su Canale 5, a San Siro sono attesi infatti 55 mila spettatori. L’ennesima risposta del tifo rossonero, nonostante l’annata di alti e bassi. Il

Milan ha già sfondato il tetto stagionale di un milione di presenze nelle partite casalinghe ed è, al momento, la squadra in Serie A con più presenze medie allo stadio in casa.