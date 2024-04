Milan Roma streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Europa League in programma giovedì sera a San Siro

Il Milan ospiterà a San Siro la Roma nella sfida valida per il quarto d’andata di Europa League. Una sfida importante per i rossoneri che si trovano in un grande momento di forma e vogliono andare avanti nella competizione.

La sfida potrà essere seguita dai tifosi rossoneri e da tutti gli appassionati in chiaro su Rai 1 ma anche sulle piattaforme di DAZN e Sky in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.