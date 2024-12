Milan Roma, Serafini non ci sta: «Su Reijnders rigore netto! Lui l’unica nota lieta della serata»

Milan Roma, Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato il pareggio di San Siro: rigore netto su Reijnders

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così dopo Milan–Roma:

PAROLE – «Questo è rigore punto, è clamoroso in ogni situazione. Reijnders tocca il pallone e Pisilli lo travolge, non vede mai la palla. Non esistono giustificazioni soprattutto in epoca di VAR, è rigore, punto. E’ un clima pesante e difficile, una situazione che vede Fonseca lontano dal Milan. La squadra sul piano del gioco e dell’impegno c’è stata. Una nota positiva il recupero di Theo e Jimenez, ancora molto bene. Perdi purtroppo Chukwueze, il Karma certamente non gira. Svilar è stato il migliore in campo, la prestazione è stata buona e il Milan meritava la vittoria, poi nel finale è arrivata un po’ di stanchezza, c’è un po’ di rabbia».