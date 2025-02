Milan Roma, Conceicao non lo avrà a disposizione: salta Coppa Italia ed Empoli

Condividi via email

Milan Roma, chi giocherà nei quarti di finale di Coppa Italia? Sergio Conceicao non avrà uno dei nuovi acquisti

Il Milan è pronto a tornare in campo, domani sera a San Siro andranno in scena i quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Sergio Conceicao non avrà a disposizione Warren Bondo, arrivato ieri dal Monza.

Stando a quanto riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe 2003 starà in Tribuna e domani salterà quasi sicuramente anche Empoli.