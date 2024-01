Milan Roma, i rossoneri scrivono un nuovo record: è la prima volta nella storia della Serie A

Milan Roma, i rossoneri scrivono un nuovo record: è successo per la prima volta nella storia della Serie A

Il Milan ieri sera ha vinto 3-1 contro la Roma grazie ai tre gol realizzati da Adli, Giroud e Theo Hernandez. I rossoneri hanno anche scritto un nuovo record per la Serie A.

Come riportato da Opta, infatti, per la prima volta nella storia del torneo una squadra ha segnato con 3 diversi giocatori francesi in un singolo match.