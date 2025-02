Milan Roma, il titolarissimo dalla panchina in Coppa Italia: non è al top della forma

Condividi via email

Milan Roma, in Coppa Italia mister Sergio Conceicao potrebbe dover fare a meno dal primo minuto di un titolarissimo

Come anticipato questa mattina da La Gazzetta dello Sport e come confermato ora da Luca Bianchin sul proprio account X, per il match di questa sera tra Milan e Roma dovrebbe partire dalla panchina Rafael Leao. Al posto del portoghese partirà dal primo minuto Alex Jimenez.

Il numero 10 così come Christian Pulisic non è al top da un paio di settimane, lo statunitense però dovrebbe scendere in campo dall’inizio.