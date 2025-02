Milan Roma, Joao Felix e Gimenez subito decisivi: come Reijnders e Pulisic! Il precedente all’esordio

Milan Roma l’esordio dei nuovo arrivati è stato a dir poco positivo: assist e gol per Santiago Gimenez e Joao Felix. C’è un precedente

In Milan Roma l’esordio dei nuovo arrivati è stato a dir poco positivo: assist e gol per Santiago Gimenez e Joao Felix, che hanno confezionato il gol del 3-1 che ha chiuso definitivamente i quarti di finale di Coppa Italia.

Un inizio niente male in rossonero che ricalca quello di Reijnders e Pulisic, non due qualunque. Il 21 agosto 2023, in quel di Bologna, alla loro prima apparizione, l’olandese ha fornito il passaggio vincente per la rete dello statunitense.