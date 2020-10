Milan Roma: i rossoneri per rimanere in testa, i giallorossi per il riscatto

Lunedì la Roma di Fonseca affronterà il Milan in trasferta a San Siro. I giallorossi sono stati molto criticati giovedì

Lunedì la Roma di Fonseca affronterà il Milan in trasferta a San Siro. I giallorossi sono stati molto criticati dopo la partita contro lo Young Boys per una prestazione sottotono (anche se è arrivata poi la vittoria in rimonta). Fonseca inizia a sentire la pressione e dovrà cercare la vittoria per far risalire la squadra in classifica prima che le cose si complichino.

Dall’altra parte c’è un Milan entusiasta per la doppia vittoria nel derby e contro il Celtic a Glasgow. Le difficoltà per Pioli sono semmai relative alle assenze: in forte dubbio Ante Rebic e Hakan Calhanoglu, mentre i titolari potrebbero risentire delle fatiche europee.