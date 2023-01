Milan Roma, Giroud contro Abraham: è sfida in salsa Blues

La sfida tra Milan e Roma sarà anche la sfida degli attaccanti. Olivier Giroud da una parte, Tammy Abraham dall’altra

Milan e Roma si affidano ai loro attaccanti nel match di San Siro. Tuttosport mette di fronte Olivier Giroud e Tammy Abraham, i due riferimenti dell’attacco delle rispettive squadre in due momenti totalmente diversi. Il primo è reduce da un Mondiale da protagonista in un momento complessivo di seconda giovinezza. Il secondo è stato escluso da Southgate in Qatar e anche in giallorosso vive un momento complicato. Pochi gol e anche qualche panchina, come accaduto mercoledì contro il Bologna.

I due hanno un passato comune al Chelsea, dove però non hanno mai condiviso il campo. Due stagioni insieme nel 2019/20 e nel 2020/21. All’inizio l’inglese partiva davanti, ma con l’avvento di Tuchel nella seconda stagione ha perso posti nelle gerarchie a favore di Giroud prima e di Havertz poi.