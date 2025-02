Condividi via email

Milan Roma, Gimenez scalda i motori: il messicano è pronto subito a lasciare il segno. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan, nell’ultimo giorno della sessione invernale, ha chiuso la bellezza di quattro acquisti. Uno di questi è Santiago Gimenez, prelevato dal Feyenoord per circa 35 milioni di euro.

Domani sera andrà in scena Milan-Roma, partita che potrebbe portare i rossoneri alle semifinali di Coppa Italia. Il messicano, con ogni probabilità, scenderà in campo per qualche minuto a San Siro.