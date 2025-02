Milan Roma, Gimenez giocherà in Coppa Italia? Il giocatore fa chiarezza sulle sue condizioni

Condividi via email

Milan Roma, Santiago Gimenez ha parlato delle sue condizioni fisiche. Le ultime verso i quarti di Coppa Italia

Santiago Gimenez, nella conferenza stampa di presentazione andata in scena oggi, ha fatto chiarezza sulle sue condizioni in vista dei quarti di finale di Coppa Italia in programma domani, nei quali il Milan affronterà la Roma.

LE SUE PAROLE – «Sì è vero, nel corso dell’ultima giornata, ho avuto un piccolo infortunio ma adesso sono prontissimo per giocare».