Milan Roma, Fonseca può sorridere: il top player sarà a disposizione per il big match. Arriva la buona notizia per l’allenatore

In casa Milan c’è un motivo per sorridere per Fonseca in vista del big match contro la Roma.

Morata, infatti, è recuperato e sarà regolarmente a disposizione dell’allenatore dopo aver saltato la sfida contro il Verona di venerdì scorso a causa di una tonsillite. A riportarlo è Tuttosport. L’attaccante spagnolo era tornato ad allenarsi in gruppo già da domenica.