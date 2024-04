Milan Roma, Leao non ingrana: «Su e giù per i suoi umori. Fischi inevitabili»

Milan-Roma, Leao non ingrana nella sfida di ieri sera contro i giallorossi: fischi inevitabili per il portoghese

La Gazzetta dello Sport critica duramente la prestazione di Rafael Leao nella sfida di ieri sera contro la Roma in Europa League. La pagella del portoghese del Milan:

PAROLE – «Su e giù per gli umori di Leao. La giornata da copertina e quella della disperazione, quando non gli riesce niente, Celik sembra il vecchio implacabile Vogts. Non “vede” la porta e neanche il campo. Inevitabili i fischi».