Milan Roma, Emerson Royal ancora titolare sulla fascia destra!

Milan Roma, Fonseca punta ancora su Emerson Royal: sarà ancora lui il titolare. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan domani sera scenderà in campo a San Siro contro la Roma per l’ultima partita in programma del 2024. Paulo Fonseca, per questa delicatissima sfida, ha deciso di puntare nuovamente su Emerson Royal.

Il nuovo acquisto partirà titolare e, con ogni probabilità, dovrà contenere in marcatura Paulo Dybala. L’argentino, nell’ultima partita di campionato, ha realizzato una doppietta contro il Parma.