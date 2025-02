Milan Roma, effetto mercato sulla vendita dei tagliandi: che impennata da lunedì a oggi!

Condividi via email

Milan Roma – In vista dei quarti di finale di Coppa Italia, c’è stata un’impennata nella vendita dei tagliandi da lunedì ad oggi

Alle ore 21:00, allo Stadio San Siro, andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Roma. Sulla vendita dei tagliandi per il big match in programma questa sera c’è stata un’impennata da lunedì ad oggi, un vero e proprio effetto mercato.

Nelle ultime 72 ore sono stati staccati oltre 12mila biglietti. Dei nuovi acquisti partirà dal primo minuto solamente Walker, pronti a subentrare Gimenez e Joao Felix.