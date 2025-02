Milan Roma, Conceicao ha le idee chiare: indicazioni precise da Milanello, giocano loro

Milan Roma, Sergio Conceicao ha le idee chiare in vista della sfida di questa sera in Coppa Italia contro la Roma: rientra Fofana

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha le idee chiare in vista della sfida di questa sera contro la Roma e valida per i quarti di finale di Coppa Italia in gara secca.

Il portoghese è orientato a confermare l’undici titolare del derby con il solo rientro di Fofana al posto di Ismael Bennacer, partito l’ultimo giorno del calciomercato rossonero invernale con direzione Marsiglia.