Milan Roma, in vista del big match di Coppa Italia: la scelta della Curva Sud

Milan Roma, la Curva Sud avrebbe preso una decisione sui quarti di finale di Coppa Italia. Ci sarà il tifo?

Questa sera allo Stadio San Siro saranno presenti circa 55mila spettatori per Milan–Roma valido per i quarti di finale di Coppa Italia.

Per la gara di questa sera la Curva Sud ha deciso che canterà in sostegno della squadra, come chiesto da Sergio Conceicao in conferenza stampa qualche settimana fa. Proseguirà però la contestazione con cori verso la società rossonera.