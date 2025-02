Milan Roma, la probabile formazione che schiererà Conceicao: su Gimenez e Joao Felix filtra questo. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per l’accesso alla semifinale di Coppa Italia tra il Milan e la Roma. Di seguito la probabile formazione che manderà in campo Sergio Conceicao: i nuovi acquisti in attacco Sottil, Joao Felix e Gimenez verso la panchina.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Pavlovic, Tomori, Theo; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham