Milan Roma: caos settore ospiti con il nuovo decreto

Milan Roma, c’è da risolvere la situazione settore ospiti, già tutto esaurito, con il nuovo decreto sul pubblico allo stadio

Il nuovo decreto sul pubblico allo stadio mette in difficoltà i tifosi di Milan-Roma. In particolare i supporters della squadra ospite, che da tempo hanno fatto registrare il tutto esaurito nel loro settore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

La nuova regolamentazione impone un riempimento degli stadi al 50%, di meno dunque rispetto al 75% del decreto precedente. Serve però una soluzione per coloro che avevano già preso i biglietti precedentemente.