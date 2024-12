Milan Roma, Braglia secco: «Rossoneri obbligati a vincere!»

Milan Roma, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato la sfida in programma domenica sera a San Siro: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Simone Braglia ha parlato così di Milan-Roma:

PAROLE – «Obbligo di vittoria per il Milan sì, è una partita tra due deluse del campionato. Entrambe avevano traguardi diversi. Anche un ko per la Roma sarebbe grave, perché metterebbe in crisi anche lei. Entrambe hanno problemi ambientali, vedo un percorso ad ostacoli per entrambe. I veri responsabili di questa situazione? Ibrahimovic e poi Furlani e Moncada. Ibra avrà le responsabilità sulla scelta dell’allenatore, ma alla società interessa solo l’aspetto economico, che non si sposa con gli obiettivi sportivi».