Milan Roma, ballottaggi aperti per mister Conceicao: in tre per due maglie

Milan Roma, Sergio Conceicao è alle prese con qualche dubbio in vista del match di Coppa Italia. Sono in tre per due maglie

Alle ore 21:00, in quel di San Siro, è in programma il quarto di finale di Coppa Italia tra Milan e Roma. Mister Sergio Conceicao, in vista del match di questa sera, è alle prese con alcuni ballottaggi.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao e Christian Pulisic non sarebbero al top della condizione. Per questo uno dei due potrebbe essere rimpiazzato da Jimenez. Mentre per Santiago Gimenez e Joao Felix non ci sono chance di titolarità.