Milan Roma, Massimiliano Allegri recupera due pezzi: questi due giocatori saranno disponibili. Le ultimissime notizie

Mentre si intensifica la preparazione in vista del delicato scontro di San Siro contro la Roma, il Milan può tirare un sospiro di sollievo grazie al parziale svuotamento dell’infermeria di Milanello. Nonostante le preoccupazioni per le condizioni di tre titolari uscite acciaccate dall’ultima trasferta a Bergamo – Santiago Gimenez, Rafael Leao e Fikayo Tomori – arrivano segnali positivi per il tecnico Massimiliano Allegri.

Il focus è chiaramente sulle condizioni del tridente d’attacco e del difensore, ma a far sorridere l’ambiente rossonero sono i recuperi di due elementi importanti. Come sottolinea Tuttosport questa mattina, infatti, «Il Milan contro la Roma recupera Estupinan e Jashari». I due calciatori sono tornati a lavorare con il gruppo e si candidano per un posto tra i convocati per la gara di domenica.

Il rientro di Pervis Estupinan, terzino sinistro di spinta, offre ad Allegri una preziosa alternativa nel reparto difensivo, garantendo sia copertura che un’opzione offensiva lungo la fascia. La sua presenza è fondamentale per poter gestire le energie dei titolari in un periodo denso di impegni.

Ugualmente importante è il recupero di Ardon Jashari, centrocampista dinamico e duttile. Le sue caratteristiche lo rendono un jolly prezioso in mezzo al campo, capace di agire sia in fase di rottura che di costruzione. Il recupero di Jashari aumenta la qualità e la varietà delle opzioni a disposizione di Massimiliano Allegri in mediana.

Anche se il loro impiego dal primo minuto non è ancora certo, la possibilità di avere Estupinan e Jashari a disposizione è una risorsa fondamentale. Entrambi i giocatori, infatti, rappresentano un’arma più che affidabile da poter utilizzare a partita in corso. Inseriti nel momento giusto, potrebbero contribuire a cambiare l’inerzia della gara, sia per consolidare un vantaggio che per cercare la rimonta in caso di necessità.

La rosa a disposizione di Allegri ritrova così due pedine cruciali in vista di un confronto che dirà molto sulle ambizioni del Milan. La speranza è che anche le condizioni di Gimenez, Leao e Tomori possano migliorare rapidamente nelle prossime ore.