Infortunio Leao, il portoghese a rischio per la Roma? Allegri incrocia le dita, cosa filtra sul portoghese dopo gli esami di ieri

Infortunio Leao, l’attaccante portoghese potrebbe essere a rischio per la sfida contro la Roma a causa di un’infiammazione all’anca

Non c’è pace per Rafael Leão né per il Milan. Dopo il mese e poco più di stop a causa dell’«elongazione al soleo» rimediata contro il Bari in Coppa Italia, il portoghese potrebbe restare fermo ai box per almeno un’altra partita a causa di un nuovo infortunio. Questo ennesimo problema si aggiunge alla «sfilza di altri» acciacchi che non sembrano voler lasciare in pace un Milan ad oggi «completamente decimato».

Contro l’Atalanta, match in cui è stato sostituito all’intervallo, l’esterno ha rimediato un’«infiammazione all’anca». Il problema è stato confermato da Massimiliano Allegri, che ha parlato di una difficoltà di Leão a «scattare» e muoversi con la sua consueta «velocità bruciante».

Infortunio Leao, la «Roma a Rischio» secondo la Gazzetta

L’infiammazione all’anca è un problema che verrà «rivalutato giorno dopo giorno» dallo staff medico rossonero in vista della sfida di domenica sera. Il big match contro la Roma di Gian Piero Gasperini, co-capolista della Serie A, è fondamentale per le ambizioni del Milan.

In merito alla presenza del portoghese, «La Gazzetta dello Sport ha però scritto “Roma a rischio”», a conferma del fatto che la sua partecipazione al match cruciale sia tutt’altro che scontata.

Il dubbio su Leão si somma all’emergenza già esistente in attacco e difesa, con Tomori a forte rischio per una contusione al ginocchio e Pulisic e Rabiot fuori gioco. La potenziale assenza del portoghese costringerebbe Allegri a riorganizzare l’intero reparto offensivo, come ipotizzato con l’avanzamento di Loftus-Cheek o la fiducia totale in Nkunku.