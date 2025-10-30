Milan Roma: Allegri attanagliato dai dubbi. Nkunku o Loftus-Cheek per sostituire Leao e Santiago Gimenez? Prossime sedute a Milanello decisive

Milan Roma, Massimiliano Allegri deve sciogliere i dubbi in vista del big match di San Siro: Nkunku o Loftus-Cheek dal primo minuto?

Diversi dubbi di formazione attanagliano Massimiliano Allegri in vista dell’importante sfida di domenica sera contro la Roma di Gian Piero Gasperini prima in classifica insieme al Napoli. Il dilemma più «importante» riguarda l’attacco, poiché sia Leão che Santiago Giménez sono usciti acciaccati dalla sfida dell’altra sera contro l’Atalanta.

Leão, pur avendo escluso lesioni, fatica a scattare per un problema all’anca. Giménez, invece, pur avendo esami negativi alla caviglia, è in una crisi di rendimento che potrebbe costargli il posto da titolare.

Milan Roma, le opzioni tattiche di Allegri

Con l’emergenza in avanti, Allegri deve trovare una soluzione che garantisca imprevedibilità e concretezza, entrambi elementi mancati a Bergamo.

La soluzione più semplice per il tecnico si chiama Christopher Nkunku. Il francese, sebbene sia stato definito un «fantasma» da alcuni opinionisti nell’ultima gara, è l’alternativa naturale per affiancare l’unica punta. Tuttavia, il Diavolo potrebbe ricorrere a una mossa più audace, come già ipotizzato.

Questa mattina, infatti, Tuttosport ha rilanciato l’idea di «Loftus-Cheek jolly doc». L’inglese si è dimostrato il giocatore «più pimpante, ma soprattutto il più pericoloso» dei quattro che martedì sera hanno affrontato alla New Balance Arena la formazione di Ivan Juric. L’avanzamento di Ruben Loftus-Cheek permetterebbe ad Allegri di sfruttare la sua prestanza fisica e la sua capacità di finalizzazione, bypassando l’emergenza offensiva.

Allegri, noto per il suo pragmatismo, valuterà fino all’ultimo chi tra Nkunku e Loftus-Cheek potrà assicurare il miglior equilibrio tattico al suo Milan contro la Roma.