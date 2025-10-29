Infortunio Santiago Gimenez, il Diavolo tira un sospiro di sollievo: l’esito degli esami non lascia dubbi, Allegri può sorridere

Infortunio Santiago Gimenez, i rossoneri tirano un sospiro di sollievo dopo gli esami odierni: il messicano sarà a disposizione con la Roma

Arrivano buone notizie dall’infermeria del Milan che, pur in un momento difficile e con il reparto offensivo sotto esame, può tirare un sospiro di sollievo per Santiago Giménez. Il centravanti messicano, le cui prestazioni deludenti sono state al centro di un acceso dibattito e di una possibile «pausa psicologica» in panchina, era uscito malconcio dal match contro l’Atalanta.

Giménez è stato sottoposto a controlli strumentali a causa di un «fastidio alla caviglia». L’esito degli accertamenti, riportati da Sky Sport, è fortunatamente «negativo», scongiurando così qualsiasi lesione strutturale che avrebbe aggravato l’emergenza in attacco.

Infortunio Santiago Gimenez, gestione e valutazione quotidiana

Nonostante l’assenza di lesioni, la situazione clinica del giocatore richiede cautela. Lo staff medico del Milan non vuole correre rischi, soprattutto considerando la delicatezza del momento e la serie di infortuni che ha già penalizzato la squadra. Per questo motivo, il centravanti «verrà valutato giornalmente» in vista del prossimo impegno in campionato, il big match di domenica sera contro la Roma.

La gestione del problema fisico si incrocia inevitabilmente con la sua crisi realizzativa. Come suggerito dall’opinionista Massimo Ambrosini, il giocatore è apparso in campo con «movimenti… fatti senza convinzione». La panchina, ipotizzata da Allegri come mossa estrema per «togliergli la pressione», potrebbe quindi non essere solo una scelta tecnica o psicologica, ma anche una necessità dettata dal fastidio fisico.

Attacco rossonero sotto pressione

La disponibilità di Giménez, anche solo per la panchina, è importante, specialmente con l’emergenza che coinvolge altri elementi chiave come Christian Pulisic, il cui recupero per la Roma è «molto complicato». Sebbene le sue chance da titolare siano diminuite, la sua presenza in rosa è cruciale per Allegri, che sta valutando l’avanzamento di Loftus-Cheek per risolvere la situazione.

L’ultima parola sulla partecipazione di Giménez alla gara contro la Roma arriverà solo a ridosso del match, dopo le ultime valutazioni del tecnico.