MN24 – Infortunati Milan, il punto caso per caso in vista della Roma: Allegri incrocia le dita e spera

Infortunati Milan, il punto da Milanello caso per caso: Allegri incrocia le dita in vista della sfida di domenica contro la Roma

Arrivano novità importanti da Milanello all’indomani del pareggio per 1-1 tra Atalanta e Milan e con la testa già rivolta al prossimo big match, a San Siro contro la Roma, in programma domenica sera. Le indiscrezioni sulla salute di alcuni giocatori sono state riportate in diretta da Peppe Di Stefano, inviato del Diavolo per conto di Sky Sport 24 (come ripreso da Milannews24).

Massimiliano Allegri, per il momento, non deve temere altre defezioni gravi, ma le condizioni di alcuni elementi chiave destano preoccupazione:

Infortunati Milan, punto giocatore per giocatore

FIKAYO TOMORI: Il difensore, acciaccato dopo la partita di Bergamo, ha ricevuto un sospiro di sollievo: gli esami che sono stati svolti oggi hanno dato esiti negativi e hanno escluso lesioni strutturali. Tuttavia, il giocatore accusa un forte dolore muscolare dovuto a una contusione che rischia di compromettere seriamente la sua presenza per Milan-Roma. La situazione andrà valutata ora dopo ora .

Niente di grave per il messicano che ieri sera ha lasciato il campo dopo un colpo alla caviglia. Anche per lui gli . Sarà comunque valutato giornalmente. CHRISTIAN PULISIC: Il recupero per la gara contro la Roma dell’americano è al momento molto complicato , anche se rimane una piccolissima chance per averlo in panchina . Molto dipenderà dai prossimi allenamenti e da quando tornerà in gruppo.

La difesa e l’attacco rossonero rimangono in emergenza in vista della sfida decisiva contro i giallorossi.