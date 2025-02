Milan Roma, è Abraham l’MVP della sfida! Doppietta da urlo – FOTO

Il grande protagonista della sfida vinta ieri sera dal Milan in Coppa Italia contro la Roma è stato Tammy Abraham, autore di una doppietta decisiva nel primo tempo.

A brace and an MVP award to boot! Bravo, Tammy 💪#MilanRoma #CoppaItalia #SempreMilan

Brought to you by @emirates pic.twitter.com/dc3O2wIzxP

— AC Milan (@acmilan) February 6, 2025