Milan Roma, Abraham spicca sui compagni: meglio di Joao Felix e Theo Hernandez

Milan Roma – Tammy Abraham batte tutti nella semifinale di Coppa Italia. Il centravanti inglese vince il premio

2 gol su 2 tiri in porta in Milan–Roma per Tammy Abraham. La sua presenza in campo è stata un costante pericolo per la difesa giallorossa e ha permesso ai rossoneri di mantenere il controllo del match. Il centravanti inglese è stato eletto dai tifosi come man of the match.

L’ANNUNCIO DEL MILAN – Con quasi il 60% dei voti ha superato nella corsa al premio di MVP João Félix, Tomori e Hernández. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Tammy, continua così!