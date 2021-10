Rivali Champions Milan: Il Liverpool umilia lo United. Porto ok, pari Atletico

Sorriso a metà per le rivali Champions del Milan: il Liverpool umilia lo United, vince anche il Porto, pareggia l’AtleticoMadrid

Weekend da incorniciare per il Liverpool di Jurgen Klopp, che distrugge i rivali di sempre: a Old Trafford finisce 0-5, una vittoria pesantissima firmata Salah, autore di una tripletta. I Reds mantengono il secondo posto in classifica, come il Porto, che vince 3-1 sul campo del Tondela e mantiene un punto di distacco dalla capolista Benfica.

Solo pari per l’Atletico Madrid: la squadra di Simeone soffre, trema ma riacciuffa la Real Sociedad grazie al solito Luis Suarez, che recupera il doppio svantaggio con una doppietta.