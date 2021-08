Milan, ritorno di fiamma per Pellegri: i dettagli della possibile operazione

Pietro Pellegri è entrato nel mirino di Paolo Maldini. Il giovane attaccante del Monaco potrebbe arrivare in rossonero ad una condizione

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa, prima l’ex Genoa dovrà rinnovare il proprio contratto con il Monaco, dopodiché il club di Via Aldo Rossi sarebbe pronto a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto.