Di Marzio – Milan, Pellegri è convinto di vestire rossonero: le ultime

Pietro Pellegri è un nome che prende sempre più quota per quanto riguarda l’attacco del Milan. Ecco le ultime

Pietro Pellegri è il nome del giorno in casa Milan. Il giovane attaccante classe ’02 del Monaco è un’idea che convince sempre di più la dirigenza rossonera.

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’Originale anche il giocatore è convinto di tornare in Serie A dopo gli inizi con la maglia del Genoa. Resta da trattare con il club monegasco per la formula e le cifre dell’affare.