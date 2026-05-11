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Scatta il ritiro dopo il ko con l’Atalanta: da mercoledì Leao e compagni a Milanello

Published

1 ora ago

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Il Milan, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, ha optato per il ritiro in vista della sfida di domenica contro il Genoa: da mercoledì tutti a Milanello

Il Milan ha deciso di intervenire subito dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, optando per una misura drastica in vista del finale di campionato. La squadra rossonera andrà infatti in ritiro a Milanello a partire da mercoledì 13 maggio, con l’obiettivo di ritrovare compattezza e concentrazione in un momento estremamente delicato della stagione.

La scelta è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, all’indomani del ko di San Siro, e rappresenta un segnale forte da parte della dirigenza, intenzionata a reagire a una fase negativa sia sul piano dei risultati che su quello della tenuta mentale del gruppo.

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Secondo quanto riportato da Milannews24, il ritiro servirà a isolare la squadra dalle pressioni esterne e a lavorare con maggiore intensità in vista delle ultime e decisive gare di campionato, fondamentali per la corsa alla Champions League. L’ambiente rossonero prova così a compattarsi per affrontare al meglio il rush finale.

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