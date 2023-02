Milan, oggi giornata di riposo: gli allenamenti riprenderanno domani. Il programma in vista della prossima partita contro la Fiorentina

Giornata di riposo per il Milan dopo la vittoria contro l’Atalanta a San Siro: nessun allenamento in programma per oggi.

Si riprenderà domani, per preparare la prossima sfida di campionato: domenica sera si ritorna con Fiorentina-Milan.