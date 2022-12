Milan, rinnovo Leao: l’incontro con l’avvocato fissato per i primi di gennaio. Non cambia la cifra offerta al giocatore

Il Milan spinge per il rinnovo di Leao. Per questo motivo, è stato fissato per i primi giorni di gennaio con il suo avvocato, Ted Dimvula, come riporta Tuttosport.

La cifra offerta dalla società rimane invariata: 7 milioni.