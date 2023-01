Milan, rinnovo Leao: il club in attesa dell’incontro con l’avvocato Dimvula. Le ultime sul rinnovo del rossonero

C’è fiducia in casa rossonera per il rinnovo di Leao, il sui contratto scadrà nel 2024. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il Milan è in attesa di incontrare il suo avvocato, Ted Dimvula.

La speranza della società rossonera è quella di trattenere il giocatore portoghese a Milano.