Milan, c’è fiducia per il rinnovo di Leao: ecco la mossa della società. Le ultime su uno dei temi caldi in casa rossonera

In Napoli e Milan una sfida nella sfida: quella tra Leao e Osimhen. Entrambi con un passato al Lille, entrambi con un futuro incerto sul mercato.

Per quanto riguarda il portoghese, la cui valutazione di mercato si aggira intorno agli 80 milioni, c’è fiducia in casa rossonera. Si parla di un prolungamento fino al 2025 o al 2026, in modo da non bypassare il rischio di altre decisioni negli ultimi mesi. Lo scrive il Corriere della Sera.