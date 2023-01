Milan, rinnovo Leao: c’è fiducia, ma c’è da sciogliere il nodo della clausola rescissoria. Filtra ottimismo, ma mancano ancora dei dettagli

Non solo Supercoppa. Il Milan, infatti, prosegue le trattive per il rinnovo di Rafael Leao. Come riporta l’odierna edizione del Corriere della Sera, c’è fiducia per il rinnovo del portoghese: contratto fino al 2027 da 6,5 milioni di euro più 1,2 milioni di bonus.

Rimane da sciogliere il nodo della clausola rescissoria, esercitabile solo nelle prime due settimane di luglio: il dubbio è se resterà fissata a 150 milioni o verrà modificata.