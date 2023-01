Milan, rifinitura mattutina prima della partenza per Salerno. Allenamento e poi diretti per Salerno per il match di ritorno della Serie A

Manca un giorno al ritorno della Serie A e al ritorno del Milan in campo.

In vista del match contro la Salernitana, rifinitura mattutina prima della partenza per Salerno, come si apprende da acmilan.com.