Milan, il report dell’allenamento: lavoro defaticante e partitella. Ecco le ultime da Milanello, in vista del match di Champions

Come riportato da acmilan.com, ecco il report dell’allenamento effettuato dal Milan a Milanello.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari a Firenze. Dopo aver effettuato l’attivazione muscolare in campo, gli altri componenti della rosa hanno proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. Terminata la prima parte, l’allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcuni torelli a tema seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.