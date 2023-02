Milan, il report dell’allenamento: palestra ed esercitazioni tecniche. Il lavoro dopo la sfida contro il Torino e in vista della Champions

Il prossimo appuntamento del Milan è la sfida di Champions League contro il Tottenham. Ecco il report dell’allenamento di oggi, pubblicato da acmilan.com.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di Milan-Torino. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare in palestra, gli altri componenti della rosa, i quali hanno iniziato con alcuni torelli a tema eseguiti nel cerchio di centrocampo. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, finalizzate alle conclusioni in porta, prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.