Milan Rennes: PRIMA VOLTA dal 2014! C’è un dato record per i rossoneri dopo il gol di Loftus-Cheek. Ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Opta Paolo su X, grazie alla rete di Loftus Cheek in Milan Rennes, il club rossonero ha segnato almeno un gol in ciascuna delle prime nove gare dell’anno solare in tutte le competizioni.

Un dato che mancava ai rossoneri dal 2014 e le partite in questione sono quelle contro: Cagliari (4-1), Empoli (3-0), Atalanta (1-2), Roma (3-1), Udinese (2-3), Bologna (2-2), Frosinone (2-3) e Napoli (1-0).