Milan Real Madrid: tornano i Nazionali! Ecco chi ha schierato Pioli. Da Maignan a Leao, ecco chi e quando sono entrati in campo

In Milan Real Madrid, prima amichevole della tournée statunitense, persa dai rossoneri per 3-2, è stato anche il momento per i Nazionali di rientrare in campo.

Maignan, Saelemaekers, Thiaw, Kjaer, Theo, De Ketelaere, Leao, Giroud son tutti rientrati nel secondo tempo.