Milan, quarta vittoria di fila con clean sheet: non accadeva dal 2018. Considerando tutte le competizioni, non accadeva da cinque anni

Altra vittoria per il Milan e altro clean sheet per la squadra di Stefano Pioli: contro l’Atalanta è finita 2-0 per i rossoneri.

Ora sono quattro le vittorie di fila in tutte le competizioni senza subire gol: non accadeva dal febbraio del 2018, dove il Milan si era spinto fino a cinque gare di fila. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.