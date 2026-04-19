Milan Puma, si tratta per il rinnovo dell’accordo: ma c’è concorrenza! Svelati i due marchi interessati

Milan Puma, trattativa aperta tra i rossoneri e lo storico sponsor tecnico per il rinnovo. Ma ci sono altri due marchi interessati

Il futuro commerciale del Milan entra nel vivo. Mentre la squadra è impegnata a consolidare la propria posizione sul campo, la dirigenza di via Aldo Rossi è al lavoro dietro le quinte per blindare una delle partnership più strategiche del club: quella con lo sponsor tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe avviato i dialoghi per il prolungamento del contratto con Puma, ma lo scenario è tutt’altro che scontato.

Il legame con Puma e la scadenza 2028

Attualmente, il Diavolo è legato al colosso tedesco da un accordo in scadenza nel 2028. Puma è diventata negli anni un pilastro fondamentale dell’identità rossonera, accompagnando il club nella risalita verso lo Scudetto e curando non solo il kit gara, ma anche collezioni lifestyle che hanno riscosso un enorme successo internazionale. Sebbene il rapporto sia solido e i discorsi per un rinnovo siano ufficialmente aperti, il Milan vuole esplorare il mercato per massimizzare il valore del proprio brand, ormai in costante ascesa.

L’ombra di Nike

La vera sorpresa riguarda l’interesse di Nike. Il marchio statunitense, che in Italia veste già l’Inter, starebbe monitorando con attenzione l’evoluzione della trattativa. A rendere questa pista particolarmente calda è una figura chiave all’interno dell’organigramma rossonero: Giorgio Furlani e, soprattutto, l’influenza dei nuovi vertici societari.

Anche Adidas alla finestra

Non c’è però solo Nike a insidiare il primato di Puma. Anche Adidas, storico partner del Milan per quasi vent’anni (dal 1998 al 2018), starebbe valutando un clamoroso ritorno. Per il club rossonero si prospetta dunque un’asta al rialzo tra i tre “big” dell’abbigliamento sportivo mondiale.

L’obiettivo della proprietà RedBird è chiaro: ottenere un contratto che rifletta l’appeal globale del Milan, garantendo entrate fisse più elevate e una distribuzione ancora più capillare negli Stati Uniti e in Asia. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se la “pantera” continuerà a graffiare sulle maglie milaniste o se assisteremo a un clamoroso cambio di sponsor tecnico.

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