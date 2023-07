Milan, Pulisic sceglie i rossoneri per la rinascita: i due obiettivi. Dopo un anno sotto le aspettative, Pulisic si presenta a Milano

Il Milan ha presentato Christian Pulisic. Il giocatore è arrivato nella giornata di mercoledì a Milano, impegnato con visite mediche e idoneità sportiva. Ieri, è stato il giorno di campo e di conferenza stampa. Dalle parole, lo statunitense sembra pronto per fare bene con Stefano Pioli.

I segnali della volontà del giocatore di arrivare al Milan sono stati tanti. Tra i tanti, la decisione di ridursi l’ingaggio. Perché sono i colori rossoneri che Pulisic ha scelto per la rinascita. Lo statunitense è il classico jolly d’attacco, che può essere una virtù quanto un difetto.

Al Borussia Dortmund si è distinto per duttilità tattica e talento. Al Chelsea, al contrario, non è riuscito ad emergere. Così, Pulisic riparte dal Milan. Gli obiettivi li ha detti lui, in conferenza stampa: scudetto e gol nel derby. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.