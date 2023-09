Milan Krunic, pronto il rinnovo: i motivi della decisione

In questo sessione di calciomercato estiva il Milan ha respinto gli interessamenti per Krunic. Ora è pronto il rinnovo. I motivi legati alla scelta.

Tra i vari no del Milan in questa sessione di mercato estiva c’è stato anche quello per la cessione di Krunic. Il bosniaco è stato corteggiato da Fenerbahce e Lione, entrambi i club però si sono visti rispondere picche.

Come svelato da Calciomercato.com lo stesso giocatore non ha mai forzato la mano per andare via e ora che la sessione è chiusa, il club rossonero prepara il rinnovo con adeguamento del contratto. Un premio meritato per un giocatore che Pioli reputa come una pedina fondamentale nel suo scacchiere, anche da regista. Gli riconosce una leadership importante dentro e fuori dal campo.